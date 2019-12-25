В Петербурге коронавирусом заболели более 3600 человек

Из больниц выписали 1862 человека.

За последние сутки в России подтвердили 25 487 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5511 (21,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3669 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 202. За последние сутки подтверждена смерть 524 пациентов. В Петербурге подтвердили 79 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 2.

За последние сутки из больниц выписали 25 073 человека, в том числе 1862 человека в Петербурге и 273 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv