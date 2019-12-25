Чиновникам Петербурга не рекомендовано покидать СЗФО до 15 января

В четверг, 26 ноября, государственных служащих Северной столицы попросили провести зимние праздники в пределах Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили "Невские Новости".
Рекомендация коснулась советников, помощников и сотрудников аппаратов вице-губернаторов. Иногородние сотрудники Смольного, которые планировали встретить Новый год на родине, отнеслись к просьбе с беспокойством. Смольный пока не прокомментировал информацию.
Ранее мы писали, что губернатор направил в ЗакС законопроект о приватизации ГУП "ТЭК".
Фото: Piter.TV
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