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Чиновникам Петербурга не рекомендовано покидать СЗФО до 15 января
Вчера, 22:58
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smirenny

Чиновникам Петербурга не рекомендовано покидать СЗФО до 15 января

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Смольный пока не прокомментировал информацию.

В четверг, 26 ноября, государственных служащих Северной столицы попросили провести зимние праздники в пределах Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили "Невские Новости".

Рекомендация коснулась советников, помощников и сотрудников аппаратов вице-губернаторов. Иногородние сотрудники Смольного, которые планировали встретить Новый год на родине, отнеслись к просьбе с беспокойством. Смольный пока не прокомментировал информацию.

Ранее мы писали, что губернатор направил в ЗакС законопроект о приватизации ГУП "ТЭК".

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новогодние праздники, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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