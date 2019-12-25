Петербург третий день подряд обгоняет Москву по числу коронавирусных смертей за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве зафиксировали 79 новых летальных случаев.

Петербург третий день подряд возглавляет список городов России по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа в Северной столице зафиксировали 79 новых летальных случаев от КОВИД. В Москве за этот же период выявили 73 новых жертвы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по стране зарегистрировано 524 новых летальных случаев. После двух столиц по числу смертей от КОВИД следуют Красноярский край (25), Московская область (22), Ростовская область (16), Владимирская и Нижегородская области (по 15) и другие регионы РФ.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 38 062 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 685 492 пациентов.

Ранее стало известно, сколько в Петербурге заготовлено "антиковидной" плазмы крови.

Фото: Piter.TV