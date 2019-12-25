Петербург третий день подряд обгоняет Москву по числу коронавирусных смертей за сутки

Петербург третий день подряд возглавляет список городов России по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа в Северной столице зафиксировали 79 новых летальных случаев от КОВИД. В Москве за этот же период выявили 73 новых жертвы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В целом по стране зарегистрировано 524 новых летальных случаев. После двух столиц по числу смертей от КОВИД следуют Красноярский край (25), Московская область (22), Ростовская область (16), Владимирская и Нижегородская области (по 15) и другие регионы РФ.
С начала пандемии болезнь унесла жизни 38 062 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 685 492 пациентов.
Ранее стало известно, сколько в Петербурге заготовлено "антиковидной" плазмы крови.
Фото: Piter.TV
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