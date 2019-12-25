За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 26 тысяч человек

С начала октября 26451 человек получили гуманитарную помощь.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 26468 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2184 человек. Из них 72 человека — в обсерваторе, 1390 — контактные, а также 722 — на самоизоляции.

Операторы обработали 528 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал, как остановить рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV