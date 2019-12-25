Беглов рассказал, как остановить рост заболеваемости ковидом в Петербурге

Губернатор напомнил про необходимость соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал способ, который позволит остановить рост заболеваемости коронавирусом в городе. Как заявил чиновник в прямом эфире телеканала "Россия-24", самое главное сейчас – это ограничение общения в людных местах.

Губернатор напомнил, что горожане вынуждены контактировать с большим числом людей в магазинах, транспортах, различных учреждениях и особенно в торговых центрах, на фудкортах и в ресторанах. Градоначальник повторно подчеркнул важность социальной дистанции как меры профилактики COVID-19 и заверил, что понимает страдающих от ограничений предпринимателей.

Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, теперь вторая. Но запас коек у нас не бесконечен. Если не будем соблюдать правила и носить маски – не выдержит никакая система здравоохранения. Александр Беглов

Новые коронавирусные ограничения, которые губернатор также припомнил, в Петербурге вступят в силу с понедельника

Ранее мы писали, что Петербург тратит на лечение одного коронавирусного пациента до 16 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV