Петербург тратит на лечение одного коронавирусного пациента до 16 тысяч рублей

Большая часть больниц начнет выдавать лекарства с понедельника-среды.

На лечение одного коронавирусного пациента Петербург тратит от 3 до 16 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции заявил первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Пациенты, которые только заболели коронавирусом, с первого дня должны получать препараты для лечения. Также люди, выписанные из стационара должны получать лекарства для продолжения лечения. Их выдают бесплатно за счет городского бюджета.

На бесплатные лекарства для коронавирусных больных Петербургу в начале этого месяца выделили 203 миллиона рублей. Уже 10 ноября деньги были распределены по районам города. Большая часть больниц начнет выдавать лекарства с понедельника-среды.

Петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых.

Фото: Piter.TV