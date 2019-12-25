За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 36 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36097 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 3222 человек. Из них 70 — в обсерваторе, 2042 — контактные, 1110 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 1218 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работающим петербуржцам старше 65 разрешили уйти на больничный до 15 января.

Фото: Piter.TV