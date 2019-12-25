Работающим петербуржцам старше 65 разрешили уйти на больничный до 15 января

Для этого не нужно идти в медорганизацию и заполнять бумаги.

С 16 ноября петербуржцы старше 65 лет, не имеющие возможности уйти на удаленку, могут получить больничный лист на два месяца. Об этом рассказали в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

Для этого не нужно идти в медорганизацию и заполнять бумаги. Больничные оплачивает напрямую фонд, лист нетрудоспособности оформляется автоматически. Для получения выплат работодатель должен направить в региональное отделение ФСС электронный реестр сведений.

Для получения листа нетрудоспособности на два месяца нужно быть застрахованным работающим гражданам 65 лет и старше, не быть переведенным на удаленную работу и не быть в отпуске. Также важно соблюдать положенный режим самоизоляции.

В Петербурге вступили в силу новые ограничения для пожилы.

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