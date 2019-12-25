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Объем тестирования на коронавирус в Петербурге за сутки достиг 40 тыс. человек
Сегодня, 10:06
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nadezhda_sib

Объем тестирования на коронавирус в Петербурге за сутки достиг 40 тыс. человек

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Горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40898 человек, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. Отметим, что это рекорный объем тестирования с начала пандемии. 

Под наблюдением медиков находится 3421 человека. Из них 68 ― в обсерваторе, 1296 ― контактные, 2057 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 393 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое петербургских медиков посмертно получили награды правительства РФ. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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