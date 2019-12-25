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Двое петербургских медиков посмертно получили награды правительства РФ
Вчера, 21:46
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Двое петербургских медиков посмертно получили награды правительства РФ

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Ими стали две сотрудницы НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Москве состоялось вручение орден Николая Пирогова от главы правительства РФ Михаила Мишустина. Церемония прошла в четверг, 22 октября. Подробности приводит сайт кабмина.

Отмечается, что посмертно наградой правительства награждены врачи из Петербурга, которые работали в пандемию коронавируса. Ими стали сотрудницы НИИ скорой помощи имени Джанелидзе – врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина.  В число награжденных посмертно вошел фельдшер столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Сергей Евтеев. Премьер-министр РФ выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее мы сообщали о том, что памятные доски с именами погибших медиков установят в 26 больницах Петербурга. Официально от коронавируса в период пандемии скончались 38 медицинских работников.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, награды, нии имени джанелидзе, петербург, правительство рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости России,

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