Двое петербургских медиков посмертно получили награды правительства РФ

В Москве состоялось вручение орден Николая Пирогова от главы правительства РФ Михаила Мишустина. Церемония прошла в четверг, 22 октября. Подробности приводит сайт кабмина.
Отмечается, что посмертно наградой правительства награждены врачи из Петербурга, которые работали в пандемию коронавируса. Ими стали сотрудницы НИИ скорой помощи имени Джанелидзе – врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина. В число награжденных посмертно вошел фельдшер столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Сергей Евтеев. Премьер-министр РФ выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее мы сообщали о том, что памятные доски с именами погибших медиков установят в 26 больницах Петербурга. Официально от коронавируса в период пандемии скончались 38 медицинских работников.
Фото: Piter.tv
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