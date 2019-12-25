За последние сутки на коронавирус протестировали 17 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится около 500 петербуржцев.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17097 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 511 человек. Из них 145 ― на самоизоляции, 207― контактные, 159 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 226 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 44 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 5 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорды в Петербурге в ближайшее время.

Фото: Piter.TV