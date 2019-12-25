Членов избирательной комиссии Петербурга перед голосованием по поправкам собираются протестировать на COVID-19

Всеобщее тестирование могут отменить, если такое решение вынесет глава городского Роспотребнадзора.

Сегодня, 16 июня, горизибрком Петербурга провел очередное заседание, на котором обсуждалось проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Одним из вопросов стало тестирование членов и работников избирательных комиссии на коронавирус.

Регионам разрешили самостоятельно принимать решение о тестировании всех членов комиссий на COVID-19, исходя из эпидемиологической обстановки. Члены горизбиркома Петербурга послали запрос главе Роспотребнадзора по Петербургу, главному санитарному врачу города Наталие Башкетовой. Однако так как времени на получение ответа практически не осталось, а для подготовки требуется время, предварительно в городском избиркоме решили тестирование провести. В том числе это касается членов участковых комиссий. Как было отмечено, многие из них обеспокоены ситуацией с коронавирусом.

Было предложено ввести государственные компенсации возможного вреда и жизни здоровью, которые бы финансировались из федерального бюджета. Присутствующие на заседании инициативу предложили. В том случае, если глава Роспотребнадзора сообщит о том, что эпид.ситуация в городе не требует всеобщего тестирования, его могут отменить.

Ранее стало известно, что ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / VK