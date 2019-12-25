Территории для туристического стартапа были выделены в Ленобласти

Инвесторы могут выбрать объект для создания туристической инфраструктуры и подать заявку на получение государственной поддержки через специальный сервис.

В рамках проекта "Земля для туризма" в Ленинградской области были выделены шесть территорий в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах. Эти участки предназначены для создания туристических объектов.

Заместитель председателя правительства России Марат Хаснуллин сообщил, что в рамках данного проекта в стране было выделено 47 участков для туристического стартапа, включая участки у озера Силанде, Коркинское и Мичуринское, маяка Стирсудден и Лосевского порога.

Инвесторы могут выбрать объект для создания туристической инфраструктуры и подать заявку на получение государственной поддержки через специальный сервис, разработанный в рамках проекта Росреестра "Земля для туризма".

В 2023 году в Ленинградской области было запущено 75 туристических проектов, включая кемпинги и глэмпинги.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году Ленинградскую область посетили 15 млн туристов.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (архив)