В Петербурге рассмотрят архитектурный облик терминала ВСМ

В функции терминала также входит обслуживание пассажиров дальнего следования, поэтому проект включает в себя связь с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала.

Появилась информация о возможном внешнем виде терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге. Этими данными поделился "Первый проектный институт".

Чтобы разгрузить подходы к Московскому вокзалу, которые сейчас существуют только со стороны площади Восстания, планируется построить терминал на территории квартала исторических складов Кокоревых с организацией привокзальной площади и улично-дорожной сети на месте бывшей конфетной фабрики "Блигкен и Робинсон".

В функции терминала также входит обслуживание пассажиров дальнего следования, поэтому проект включает в себя связь с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала.

Проект предполагает размещение подъездов к терминалу с трёх сторон: с Лиговского проспекта по новому внутриквартальному проезду, с Лиговского проспекта 50, литера Р, с Военной улицы и с улицы Черняховского.

Ранее мы сообщили о том, что сборку моста в Химках для ВСМ Москва - Петербург завершат до конца года.

Фото: firstdesigninstitute.ru