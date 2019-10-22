Сборку моста в Химках для ВСМ Москва - Петербург завершат до конца года

Общая длина инженерного сооружения, которое называют воротами для входа ВСМ в Москву, составляет 399 метров, а вес металлоконструкций — 3 953 тонн.

К концу 2024 года планируется завершить строительство моста в Химках через канал имени Москвы для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД.

Общая длина инженерного сооружения, которое называют воротами для входа ВСМ в Москву, составляет 399 метров, а вес металлоконструкций — 3 953 тонн. Мост состоит из девяти пролётов, восемь из которых уже установлены. Планируется полностью завершить сборку моста до конца текущего года.

В настоящее время специалисты закончили надвижку самого большого пролёта моста. Подготовка началась в марте, когда конструкцию длиной 130 метров и весом 2 263 тонн перевезли и установили на временные опоры в центре акватории.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что в РЖД не зафиксирован отток пассажиров после запуска авиашаттлов Москва — Петербург.

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД