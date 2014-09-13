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Петербуржец заявил о ложном предстоящем теракте в школе №471 в Выборгском районе
Сегодня, 22:32
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Петербуржец заявил о ложном предстоящем теракте в школе №471 в Выборгском районе

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Сотрудники полиции решили связаться с заявителем. Однако у него был выключен телефон.

Вечером 25 мая в 21:43 в экстренные службы поступило сообщение о предстоящем теракте в Выборгском районе в школе №471, расположенной по адресу: Юкковское шоссе, дом 6/1. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительых органах. 

Заявитель рассказал, что в школе планируется взрыв. На месте сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб проверили территорию и здание школы. В ходе проверки они не нашли опасных взрывчатых веществ. Охрана образовательного учреждения заявила, что в помещениях школы ничего опасного не находили. Отмечается, что сигнализация в школе не сработала. 

Кроме того, сотрудники полиции решили связаться с заявителем. Однако у него был выключен телефон. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента. 

Ранее мы писали, что образовательные учреждения Петербурга дооснастят системами безопасности.

Фото: pixabay.com

Теги: взрыв, ложный вызов, теракт, школа 471
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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