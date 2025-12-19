  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поджигательница отдела полиции на Кораблестроителей получила 10 лет колонии
Сегодня, 14:50
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Поджигательница отдела полиции на Кораблестроителей получила 10 лет колонии

0 0

Фигурантка следовала полученным в мессенджере инструкциям.

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении девушки, которой вменили ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в мае 2025 года фигурантка, следуя полученным в мессенджере инструкциям, купила канистру с бензином и приготовила горючую смесь. Потом она бросила три бутылки в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей. 

Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина поджег машину знакомого в Сестрорецке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии