Поджигательница отдела полиции на Кораблестроителей получила 10 лет колонии

Фигурантка следовала полученным в мессенджере инструкциям.

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении девушки, которой вменили ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в мае 2025 года фигурантка, следуя полученным в мессенджере инструкциям, купила канистру с бензином и приготовила горючую смесь. Потом она бросила три бутылки в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей.

Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: Piter.TV