Тепловоз наехал на жителя Ленобласти на станции Парнас

Пешеход переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Парнас. Накануне утром на него наехал тепловоз, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Пострадавшим оказался 42-летний житель Ленобласти, в момент происшествия на нем были наушники. Пешеход переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчину госпитализировали в больницу.

Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Никогда не пролезайте под вагонами, не прыгайте из вагона на ходу поезда. При пересечении железнодорожного полотна исключите использование наушников. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что в результате наезда электрички в Петербурге погиб мужчина.

Фото: Piter.TV