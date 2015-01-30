  1. Главная
Тепловоз наехал на жителя Ленобласти на станции Парнас
Сегодня, 11:59
Пешеход переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Парнас. Накануне утром на него наехал тепловоз, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Пострадавшим оказался 42-летний житель Ленобласти, в момент происшествия на нем были наушники. Пешеход переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчину госпитализировали в больницу. 

Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Никогда не пролезайте под вагонами, не прыгайте из вагона на ходу поезда. При пересечении железнодорожного полотна исключите использование наушников. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что в результате наезда электрички в Петербурге погиб мужчина. 

Фото: Piter.TV 

