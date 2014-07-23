  1. Главная
В результате наезда электрички в Петербурге погиб мужчина
Сегодня, 12:18
Предварительно, пешеход переходил пути в неположенном месте.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Накануне днем в дежурную часть поступили сведения о том, что на 17-м километре перегона Шоссейная — Александровская электричка с Балтийского вокзала в Лугу наехала на человека. Предварительно, пешеход переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Пострадавший погиб, его личность устанавливается. 

Основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: под колеса поезда из Петербурга в Иваново попал лось. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

