На проспекте Наставников стартовала реконструкция участка тепловой сети

Обновят 275 метров трубопроводов, от которых зависит теплоснабжение детской поликлиники №68 и отделения детской скорой помощи ГБУЗ ДГП №68.

В Красногвардейском районе начались работы по повышению надежности теплоснабжения учреждений здравоохранения, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 11 декабря.

Реконструкцию участка тепловой сети на проспекте Наставников ведут специалисты ГУП "ТЭК СПб". Обновят 275 метров трубопроводов, от которых зависит теплоснабжение детской поликлиники №68 и отделения детской скорой помощи ГБУЗ ДГП №68.

В рамках реконструкции устаревшие трубы будут заменены современными стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции. Кроме того, их оснастят системой оперативного дистанционного контроля.

В период работ отделение детской скорой помощи обеспечивают теплом по временным трубопроводам. Было смонтировано свыше 280 метров таких труб.

А на территории поликлиники новые сети укладывают в монолитные железобетонные каналы, в местах пересечения проездов и тротуаров – в стальные футляры и непроходные железобетонные каналы.

На объекте уже проведены работы по устройству основания, заливке каналов, дренажа и дренажных колодцев. В высокой степени готовности также находится основная тепловая сеть – трубы обновляют как под землей, так и в подвалах. Выполнен ультразвуковой контроль сварных соединений. По контракту работы должны быть завершены в ноябре следующего года. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что ТЭК и "Теплосеть" будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"