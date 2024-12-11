В Уткиной заводи завершилась модернизация теплосетей для новой школы

В процессе реконструкции было уложено более 208 метров стальных трубопроводов, оборудованных системой дистанционного мониторинга влажности.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" активно реализует подключение социальных объектов к системе теплоснабжения в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Недавно завершились работы по модернизации тепловых сетей для новой школы в Невском районе, расположенной по адресу: улица Русановская, дом 5.

Компания провела реконструкцию участка тепловой сети и тепловой камеры, что позволило повысить их пропускную способность. Благодаря этому новая школа получила необходимое количество тепла для полноценного функционирования. В здании предусмотрены бассейн, спортивный комплекс, актовый зал, лаборатория и библиотека.

В процессе реконструкции было уложено более 208 метров стальных трубопроводов, оборудованных системой дистанционного мониторинга влажности. Данная система контролирует состояние теплоизоляции труб, предотвращая возникновение повреждений.

На сегодняшний день временные тепловые сети демонтированы, начато предварительное благоустройство прилегающей территории. Новая школа теперь подключена к централизованной системе теплоснабжения через обновленный участок сети. Окончательные работы по восстановлению газонов, дорожных и пешеходных покрытий запланированы на агротехнический период текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что более 140 зданий в Петербурге подключат к теплоснабжению до конца года.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"