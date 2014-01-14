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"Теплосеть" в очередной раз ремонтирует трубопровод на углу Наличной и Одоевского
Сегодня, 16:21
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"Теплосеть" в очередной раз ремонтирует трубопровод на углу Наличной и Одоевского

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Работы завершат к завтрашнему утру.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" второй раз за две недели проводит работы на углу Наличной улицы и улицы Одоевского. Там нашли еще один ненадежный трубопровод. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

Дефект выявили во время плановой внутритрубной диагностики. Работы у дома №31 на улице Одоевского ведутся с 10 утра. Их обещают завершить к 6 утра 12 ноября. Тогда же систему отопления переведут в штатный режим. 

Напомним, что работы по соседнему адресу проводили 26 октября. В этот день теплоэнергетики проводили учения, а по соседству ликвидировали последствия реального дефекта.

Жителям города напомнили, что в случае вытекания воды на поверхность нельзя подходить к потенциально опасному участку. 

Фото из архива Piter.TV

Теги: теплосеть, трубопровод
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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