По соседству с учениями "Теплосети" обнаружили настоящий дефект на трубопроводе

Во вторник, 26 октября, на Васильевском острове "Теплосеть" проводила учения. Читатель Piter.TV обратил внимание на то, что они слишком похожи на настоящие работы по замене трубы. Как выяснилось, по соседству с учениями действительно обнаружили дефект, и жители временно остались без теплоснабжения.
По информации пресс-службы "Теплосети", участок ненадежного трубопровода находился на Наличной улице, 49. Его заметили во время проведения плановой внутритрубной диагностики. Все работы завершатся к 8 утра 27-го октября, тогда же в дома вернется тепло. Ремонт коснулся некоторых домов на улице Одоевского, Железноводской улице, переулке Каховского, Наличной улице и дома №41 на улице Кораблестроителей. Всего в зону работ вошли 66 строений.
Фото: Piter.TV
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