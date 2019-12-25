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Специалисты АО "Теплосеть" ликвидировали условное технологическое нарушение на Васильевском острове
Сегодня, 14:50
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Специалисты АО "Теплосеть" ликвидировали условное технологическое нарушение на Васильевском острове

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Для рабочих предприятия провели противоаварийную тренировку.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе АО "Теплосеть" сообщили, что сегодня в Василеостровском районе состоялась противоаварийная тренировка по отработке оперативного взаимодействия аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами при устранении технологических нарушений на теплосетях.

Условно, специалисты обнаружили дефект на участке тепломагистрали на Наличной улице, 49. Диспетчер получил сообщение  парении и вытекание горячей воды. Оперативные бригады прибыли на место повреждения, обеспечили меры безопасности и немедленно приступили к ликвидации чрезвычайной ситуации. Рабочие действовали по сценарию, благодаря чему удалось  устранить условное технологическое нарушение в нормативные сроки и восстановить подачу тепла и горячей воды в жилые и социальные здания района.

Ранее мы писали, что прорыв трубы на Пражской временно оставил местных жителей без отопления.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"

Теги: ао теплосеть, васильевский остров, технологическое нарушение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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