Специалисты АО "Теплосеть" ликвидировали условное технологическое нарушение на Васильевском острове

Для рабочих предприятия провели противоаварийную тренировку.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе АО "Теплосеть" сообщили, что сегодня в Василеостровском районе состоялась противоаварийная тренировка по отработке оперативного взаимодействия аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами при устранении технологических нарушений на теплосетях.

Условно, специалисты обнаружили дефект на участке тепломагистрали на Наличной улице, 49. Диспетчер получил сообщение парении и вытекание горячей воды. Оперативные бригады прибыли на место повреждения, обеспечили меры безопасности и немедленно приступили к ликвидации чрезвычайной ситуации. Рабочие действовали по сценарию, благодаря чему удалось устранить условное технологическое нарушение в нормативные сроки и восстановить подачу тепла и горячей воды в жилые и социальные здания района.

Ранее мы писали, что прорыв трубы на Пражской временно оставил местных жителей без отопления.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"