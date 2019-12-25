Прорыв трубы на Пражской временно оставил местных жителей без отопления

Тепло вернется к 17 часам.

Ночью 21-го октября на Пражской улице прорвало трубу с горячей водой. Местные жители временно остались без отопления. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительным данным, прорыв произошел во дворе дома №7/3. Фонтан с горячей водой забил во втором часу ночи. В результате оказалась залита дворовой территория, на которой были припаркованы машины.

На данный момент специалисты работают над устранением дефекта. По информации пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", работы завершатся 21-го октября в 17:00.

Утром прорыв трубы также произошел на проспекте Народного Ополчения.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга