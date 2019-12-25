Машина такси оказалась в "заложниках" у горячей воды из-за прорыва трубы на проспекте Народного Ополчения

В зоне разлива начал проседать грунт вместе с машиной.

Утром 21-го октября на проспекте Народного Ополчения прорвало трубу с горячей водой. По информации источника Piter.TV, инцидент произошел во дворе дома №163 литера Б.

По предварительным данным, вода разлилась в шестом часу утра по дворовой территории и газону. В зоне разлива оказался "Фольксваген", принадлежащий таксомоторной компании. Из-за того, что грунт начал проваливаться вместе с машиной, пришлось вызвать эвакуатор.

Аварийная компания перекрыла воду. Напомним, что в случае прорыва трубы по вине теплоэнергетической компании, потерпевшим возмещается ущерб.

По информации пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", отопление вернется в 15 часов.

Фото из архива Piter.TV