Реконструкция тепломагистрали "Дачная" в Кировском районе продолжается

Работы повысят надежность теплоснабжения для 250 тыс. жителей.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" продолжают реконструкцию тепломагистрали "Дачная" в Кировском районе, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 4 октября.

Теплоэнергетики приступили к новому этапу ремонта. При обновлении 390-метрового участка, расположенного между домами 24 и 28 по улице Кронштадтской, специалисты проложат стальные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Они оснащены системой оперативно-дистанционного контроля влажности.

Кронштадтская улица – важное звено трамвайного движения Кировского района, соединяющее жилые и активно застраивающиеся новые кварталы юго-запада города с метрополитеном. Учитывая социальную значимость объекта, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" позаботились о сохранении комфортного передвижения горожан и совместили начало реконструкции с ранее проведенными работами городских властей по обновлению трамвайных путей, под которыми сразу проложили футляры для труб. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

В настоящее время на объекте идет подготовка к началу земляных работ. Завершающим этапом реконструкции станет обновление 682 метров тепловых сетей участка двух крупных пересекающихся тепломагистралей "Дачная" и "Автовская".

Работы повысят надежность теплоснабжения для 250 тыс. жителей Кировского района. Теплом и горячей водой будут обеспечены 633 здания.

Ранее на Piter.TV: реконструкция теплосети в Кронштадте завершена досрочно.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга