Реконструкция теплосети в Кронштадте завершена досрочно

Тепло и горячую воду по новой магистрали уже получают 67 зданий.

В Кронштадте досрочно завершили реконструкцию тепломагистрали: она согреет порядка 34 тыс. жителей района, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" провели масштабный ремонт теплосети на Посадской улице длиной 1,6 тыс. метров. Работы на участке велись с начала прошлого года.

На устаревших сетях с января 2020 года по январь 2023 года произошло более 60 дефектов. Их заменили российскими стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции, которая обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства и устойчивость труб к коррозии.

За герметичностью и целостностью гидроизоляции теплопроводов теперь также следит система оперативного дистанционного контроля, которая сигнализирует о возможных дефектах и помогает не допускать технологических нарушений. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Тепло и горячую воду по новой магистрали уже получают 67 зданий, в том числе – 50 жилых домов, два детских сада, три лечебных учреждения и две школы.

Ранее на Piter.TV: в этом году начнется реконструкция теплопроводов в Центральном районе Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга