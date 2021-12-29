Теплоэнергетики завершили ремонт на Захаржевской улице с опережением на 2,5 часа

Работы в Пушкинском районе велись в плановом режиме с учетом потепления.

Во вторник, 15 февраля, в пресс-службе ГУП "ТЭК" сообщили Piter.tv, что работы у дома №8 по Захаржевской улицы завершили на 2,5 часа раньше.

В 02:30 часа ночи теплоснабжение потребителей восстановили до границ балансовой принадлежности (до ввода в дом). Специалисты рекомендуют обратиться в управляющую компанию, если нет отопления. Также напомнили, что ремонт вели с сохранением горячего водоснабжения.

Ранее у дома №3 по той же улице обновили более 21 метра теплосети. Отмечается, что это самый большой объем ремонта с начала этого года.

Поскольку по Захаржевской улице проходит участок трубопровода, который с 1998 года эксплуатировался бывшим собственником СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" и достиг критического износа, ТЭК поставил адрес на особый контроль и включил его в адресную инвестиционную программу на 2019-2022 годы.

В этом году объем работ по данному трубопроводу составит 48,8 км.

Фото: Piter.tv