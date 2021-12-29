"ТЭК" решил отремонтировать трубопровод на Заржевской в связи с потеплением

Горячую воду не отключали.

В "ТЭК СПб" приступили к плановому ремонту теплосети на Заржевской улице, 8, в Пушкинском районе. Накануне работы велись на соседнем участке у дома №3. Теплоэнергетики заменили более 21 метра изношенного трубопровода диаметров 426 мм.

На предприятии объяснили, почему решили начать работу у дома №8 и отключить отопление.

Для повышения надежности 76 жилых домов, 7 детских учреждений, 3 школ и 11 лечебных учреждений специалистами было принято решение заменить еще один отрезок слабого трубопровода. К ремонту 14 февраля приступили с учетом потепления. Его ведут с сохранением горячего водоснабжения. ГУП "ТЭК СПб".

Работы планируют завершить в пять часов утра 15 февраля.

Отмечается, что при проведении работ используется современный вакуумный экскаватор DINO 3. Он позволяет производить земельные работы без обвала грунта.

Ранее "ТЭК" предупредил должников об отключении теплоснабжения с 1 марта.

Фото: Piter.tv