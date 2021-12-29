"ТЭК" предупредил должников об отключении теплоснабжения с 1 марта

Сумма задолженности составила более 42 млн рублей.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" предупредили, что с 1 марта отключат от теплоснабжения крупных должников. Речь идет о коммерческих абонентах — арендодателях площадей в торговых центрах, продовольственных магазинах, офисах. собственниках производственных площадок, промышленных зданий и гаражей.

Общая задолженность составила более 42 млн рублей. В списке должников 59 абонентов, например, ЗАО "Корпорация "ПЕТРОСТРОЙ", ООО "БЛУ ХАУС". АО "Северо-Западное ПГО". Если они не оплатят счета до конца февраля, то отопление и горячую воду придется отключить.

Компании должны будут пустить сотрудников "ТЭКа" на свои тепловые пункты для отключения объектов. Если они будут препятствовать этому, то организации могут привлечь к административной ответственности.



Ранее Piter.tv сообщил о том, что "ТЭК" вынужден брать кредиты из-за безответственных ТСЖ. Предприятие недополучило миллиард.

Фото: Piter.tv