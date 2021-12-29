"ТЭК" вынужден брать кредиты из-за безответственных ТСЖ. Предприятие недополучило миллиард

Ресурсоснабжающая компания просит обратить внимание на важность акта сверки.

ГУП "ТЭК СПб" недополучил миллиард рублей субсидий из-за массового игнорирования актов сверки исполнителями коммунальных услуг. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Данный объем средств предприятие должно было получить из бюджета города в виде субсидий, покрывающих разницу между экономически обоснованным и льготным тарифами для населения. Однако этого не произошло, поскольку исполнители коммунальных услуг - ЖСК, ТСЖ, управляющие компании – не подписали и не вернули в ТЭК акты сверки объемов потребленной тепловой энергии. пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Недополученная сумма равна стоимости реконструкции теплосетей в Колпинском и Пушкинском районах в 2022 году. Отмечается, что на самом деле жители платят за коммунальные услуги не по экономически обоснованному тарифу, а по льготному. При льготном тарифе оплата снижается на 25-30% в зависимости от периода. Чтобы "ТЭК" мог получить средства, предприятие должно предоставить акты сверки, подписанные управляющими организациями. Не все компании делают это вовремя. Чаще всего проблемы возникают с теми, чьи дома перевели на прямые договоры с "ТЭК". Кто-то не согласен с выставленными объемами, а кто-то просто не понимает значимость документа.

Половина суммы накопилась за 2021 год. "ТЭК" вынужден компенсировать кассовый разрыв кредитами. Ситуация может сказаться и на горожанах, так как предприятию становится тяжелее вести свою деятельность.

Фото: Piter.TV