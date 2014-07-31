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Ночь 11 ноября в Петербурге стала самой теплой для этих суток
Сегодня, 8:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночь 11 ноября в Петербурге стала самой теплой для этих суток

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Минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до +9,3 градуса.

Ночь 11 ноября снова стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге, минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до +9,3 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодняшний день будет повторением вчерашнего, так как рекорды температуры снова будут перекрываться все.

Александр Колесов

Сегодняшние сутки также станут самыми теплыми. В Северной столице 11 ноября 2008 года был  отмечен максимум +10, 8 градуса, но по прогнозу температура воздуха сегодня должна достичь отметки +11 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: ночь, ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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