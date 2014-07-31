Ночь 11 ноября в Петербурге стала самой теплой для этих суток

Минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до +9,3 градуса.

Ночь 11 ноября снова стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге, минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до +9,3 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодняшний день будет повторением вчерашнего, так как рекорды температуры снова будут перекрываться все. Александр Колесов

Сегодняшние сутки также станут самыми теплыми. В Северной столице 11 ноября 2008 года был отмечен максимум +10, 8 градуса, но по прогнозу температура воздуха сегодня должна достичь отметки +11 градусов.

Фото: Piter.tv