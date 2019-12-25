Теннисист из Петербурга стал обладателем золотой медали Всемирной Универсиады

Турнир завершился накануне в немецком городе Эссен.

Владимир Сидоренко, представляющий Санкт-Петербург, завоевал золотую медаль на Всемирных студенческих играх по настольному теннису, проходивших в Германии. Об успехе спортсмена рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Турнир завершился накануне в немецком городе Эссен.

В финальном матче Сидоренко победил своего российского соперника Максима Гребнева, одержав уверенную победу со счетом 4:1.

Ранее мы сообщили о том, что награды петербургских олимпийцев покажут в Музее спорта.

Фото: Telegram / Пиотровский Online