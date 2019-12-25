Прокуратура потребовала оснастить площадки детсада на Большевиков теневыми навесами

Кроме того, выявлено неудовлетворительное содержание покрытия проездов и подходов.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере и в сферах образования и охраны здоровья. Об этом сообщили 17 февраля в надзорном ведомстве.

На игровых площадках детского сада на проспекте Большевиков нет теневых навесов. Кроме того, было выявлено неудовлетворительное содержание покрытия проездов и подходов – имеются неровности и провалы, что может привести к травмированию детей.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об устранении выявленных нарушений. Требования удовлетворены, исполнение решения контролирует прокуратура.

