  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала оснастить площадки детсада на Большевиков теневыми навесами
Сегодня, 9:27
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала оснастить площадки детсада на Большевиков теневыми навесами

0 0

Кроме того, выявлено неудовлетворительное содержание покрытия проездов и подходов.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере и в сферах образования и охраны здоровья. Об этом сообщили 17 февраля в надзорном ведомстве. 

На игровых площадках детского сада на проспекте Большевиков нет теневых навесов. Кроме того, было выявлено неудовлетворительное содержание покрытия проездов и подходов – имеются неровности и провалы, что может привести к травмированию детей. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об устранении выявленных нарушений. Требования удовлетворены, исполнение решения контролирует прокуратура. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга защитила трудовые права участника СВО. Потерпевший получит около 200 тыс. рублей и компенсацию.

Фото: Piter.TV 

Теги: детский сад, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии