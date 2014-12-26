Теневые банкиры в Петербурге незаконно обналичили 800 млн рублей

120 млн рублей из них они забрали себе за оказание услуги.

Сотрудники экономической полиции задержали во время обысков четырех людей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники за 6 лет обналичили более 800 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации полиции, задержанные организовали незаконный бизнес в 2016 году. Они создали ряд подконтрольных фирм, и через корпоративные счета снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт. Злоумышленники находили клиентов, которые хотели уйти от уплаты налогов. Деньги переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. По итогам шестилетней деятельности "банкиры" забрали 15% от обналичиваемой суммы, что составляет около 120 млн рублей.

Во время обысков в рамках уголовного дела у фигурантов изъяли банковские карты, телефоны, документы, компьютеры.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО