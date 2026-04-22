  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:28
160
Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в среду проверят теплосети в деревне Заневка

0 0

Рекомендуется соблюдать правила безопасности: температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

В среду, 22 апреля, специалисты АО "ТЭК СПб" проведут последнее испытание на неделе. Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Во Всеволожском районе энергетики проверят сети на устойчивость к температурам от групповой котельной в деревне Заневка. Рекомендуется соблюдать правила безопасности: температура теплоносителя может достигать 110 градусов. 

Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления. Кроме того, не нужно подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Маршала Тухачевского завершили ремонт прорванной трубы. Специалистам удалось устранить аварию на пять часов раньше норматива. Всего заменено 28 метров ненадежного участка. 

Видео: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: заневка, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии