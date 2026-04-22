В Ленобласти в среду проверят теплосети в деревне Заневка

В среду, 22 апреля, специалисты АО "ТЭК СПб" проведут последнее испытание на неделе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Во Всеволожском районе энергетики проверят сети на устойчивость к температурам от групповой котельной в деревне Заневка. Рекомендуется соблюдать правила безопасности: температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления. Кроме того, не нужно подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

Видео: пресс-служба АО "ТЭК СПб"