На улице Маршала Тухачевского завершили ремонт прорванной трубы с горячей водой

Специалистам удалось устранить аварию на пять часов раньше норматива. Теплоэнергетики заменили 28 метров ненадежного участка трубопровода.

У дома номер 37 на улице Маршала Тухачевского завершился ремонт теплосетей. Ранее там произошел прорыв трубы с горячей водой. Об окончании работ сообщили в телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Сотрудникам спецслужбы удалось устранить утечку и наладить работу труб с опережением норматива на пять часов. Теплоэнергетики заменили 28 метров ненадежного участка трубопровода распределительной сети "Екатерининская". Теплоснабжение здания в зоне дефекта восстановили в полном объеме. Работы шли с сохранением подачи горячей воды по пониженным параметрам.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" досрочно подключил учебно-спортивный центр на Вязовой улице к сетям водоснабжения.

