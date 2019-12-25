В Выборгском и Красногвардейском районах 21 апреля проверят теплосети

Во вторник, 21 апреля, специалисты АО "ТЭК СПб" проведут два температурных испытания в Петербурге.

В Выборгском районе в Парголово проверят тепловые сети к зданию школы по адресу: Торфяная улица, 25, а также к домам 72 и 74 по улице Володарского. В Красногвардейском районе испытания ожидаются на шоссе Революции, 51к1 и 51к2.

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Пресс-служба АО "ТЭК СПб"

Ранее на Piter.TV: в период с 20 по 24 апреля в восьми районах Петербурга проведут 20 температурных испытаний, которые позволят специалистам заранее обнаружить потенциально опасные участки трубопроводов и предупредить возможные дефекты.

Фото: пресс-служба Смольного