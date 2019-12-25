Испытания теплосетей 15 апреля состоятся в Красногвардейском и Невском районах

В двух районах Петербурга 15 апреля состоятся температурные испытания тепловых сетей. Об этом рассказали в среду в АО "ТЭК СПб".

В Красногвардейском районе мероприятия ожидаются на улицах Панфилова, Тарасова, Среднеохтинском и Большеохтинском проспектах. А в Невском районе проверки на прочность пройдут трубопроводы на территории, ограниченной проспектом Обуховской Обороны, Стеклянной, Слободской, Глазурной, Хрустальной улицами и улицей Профессора Качалова.

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Пресс-служба АО "ТЭК СПб"

Ранее на Piter.TV: реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе. Специалисты "Теплосети" планируют заменить почти 5 километров трубопроводов 1985 года постройки на современные стальные трубы.

