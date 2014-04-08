В петербургском метро запустили праздничный "Поезд Победы" с детскими рисунками

Оформление поезда выполнено с использованием юбилейной символики.

На Московско-Петроградскую линию метрополитена Санкт-Петербурга вышел празднично оформленный состав — "Поезд Победы. Радость Победы". Тематический поезд стал частью городской программы, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Смольном.

Оформление поезда выполнено с использованием юбилейной символики. Вагоны превратились в передвижную художественную галерею – на их стенах размещены рисунки, созданные детьми из художественных школ со всей страны. Работы поступили из разных регионов России: от Дальнего Востока до Урала, от северных городов до центра страны. Петербургские школьники также приняли участие в акции.

Проект реализован в сотрудничестве с всероссийской инициативой "Рисуем Победу". Он направлен на сохранение исторической памяти и передачу традиций новым поколениям через творчество.

В честь запуска состава почётными пассажирами стали ветераны — участники хора имени Ф.М. Козлова. Вместе с юными авторами рисунков они проехали по маршруту, ознакомились с экспозицией и исполнили песню военных лет.

Запуск тематических поездов стал продолжением масштабной программы по брендированию подвижного состава метро. Ранее "Ленты Победы" — специальные стикеры — появились на 58 вагонах Кировско-Выборгской линии.

Праздничные составы будут курсировать по подземке в течение всего мая. Кроме того, с конца апреля и до Дня Победы по эскалаторам всех станций будут транслироваться поздравительные аудиосообщения. К 9 Мая планируется украсить 25 вестибюлей станций флагами и праздничными баннерами.

Ранее на петербургские улицы вышли троллейбусы и трамваи с символикой Победы.

Фото: Piter.tv (архив)