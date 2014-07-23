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Тематический рейс "Пушкинская Ласточка" отправится из Петербурга в Гатчину 19 октября
Сегодня, 8:51
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Тематический рейс "Пушкинская Ласточка" отправится из Петербурга в Гатчину 19 октября

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Именно в этот день 213 лет назад открыл свои двери Царскосельский лицей, где обучался великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

В ближайшую субботу, 19 октября, с Балтийского вокзала Петербурга в Гатчину отправится специальный поезд "Пушкинская Ласточка", приуроченный ко Всероссийскому дню лицеиста.

Именно в этот день 213 лет назад открыл свои двери Царскосельский лицей, где обучался великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Гатчина и ее окрестности неразрывно связаны с жизнью и творчеством поэта. В этих местах расположена усадьба прадеда Абрама Ганнибала, родина матери и любимой няни Арины Родионовны.

По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, во время поездки будет проведена викторина по произведениям Пушкина. Участники, правильно ответившие на вопросы, получат билеты на бесплатное посещение музеев, связанных с поэтом, в Царском Селе и Санкт-Петербурге.

Поезд отправится из Санкт-Петербурга в Гатчину в 14:15, а обратно вернется в 15:45.

Ранее мы сообщили о том, что до фестиваля в Рускеале из Петербурга запустят дополнительные "Ласточки".

Фото:  Telegram / СПб-Главный

Теги: пушкинская ласточка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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