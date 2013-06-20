До фестиваля в Рускеале из Петербурга запустят дополнительные "Ласточки"

Остановки предусмотрены на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр.

Дополнительные поезда "Ласточка" будут курсировать для музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который состоится 26 и 27 июля в горном парке "Рускеала". Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

27 июля из Петербурга отправится скоростная "Ласточка" № 825 в 08:30 и прибудет в Рускеалу в 14:50. Это позволит гостям и участникам фестиваля удобно добраться до места проведения мероприятия. В обратном направлении поезд отправится в 23:40 и прибудет в Петербург в 05:30 следующего дня.

Остановки предусмотрены на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала, Сортавала-Центр. Рейсы согласованы с программой фестиваля.

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Фото: Telegram / СПб-Главный