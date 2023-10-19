"Пушкинская Ласточка" доставит в Выборг участников книжного фестиваля

Поезд доставит пассажиров с Финляндского вокзала в Выборг на фестиваль "Книжный маяк Выборга", а также на мотофестиваль "Балтик Ралли".

Тематическая электричка "Пушкинская Ласточка" отправится в Выборг 18 июля. Она доставит пассажиров на два крупных мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд доставит пассажиров с Финляндского вокзала в Выборг на фестиваль "Книжный маяк Выборга", а также на мотофестиваль "Балтик Ралли". Электричка № 7115 "Финляндский вокзал-Выборг" отправится в 10:05, приедет - в 12:06. Электричка № 7116 "Выборг-Финляндский вокзал" тронется в 20:05, прибудет в пункт назначения - в 21:55.

Напомним, тематический поезд был запущен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В вагонах пассажиры смогут увидеть баннеры, на которых изображены отрывки из его произведений, а также иллюстрации, сгенерированные искусственным интеллектом. К слову, приобрести билеты на "Пушкинскую Ласточку" можно на сайте перевозчика или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее мы сообщили о том, что цена билета на ВСМ Москва – Петербург может достигнуть 9,3 тыс. рублей.

Фото: Telegram / СПб-Главный