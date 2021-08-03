Цена билета на ВСМ Москва – Петербург может достигнуть 9,3 тыс. рублей

Для расчетов эксперты проанализировали стоимость билетов на других высокоскоростных магистралях мира.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом официально началось. Однако стоимость билета на поездку между городами пока официально не объявлена, сообщает SPB.KP.RU.

По оценкам аналитиков компании Kept, цена билета на ВСМ может начинаться от 5,8 тыс. рублей. Самая высокая стоимость билета составит 9,3 тыс. рублей, уточняет "Коммерсантъ".

Для расчетов эксперты проанализировали стоимость билетов на других высокоскоростных магистралях мира. Например, в Китае один км пути при срочной покупке и заказе билетов за 30 дней стоит семь рублей. В Европе он обойдется немного дороже – 13 рублей при покупке за 30 дней и 21 рубль при срочной покупке.

Исходя из этого, стоимость билетов на ВСМ Москва – Петербург в ценах 2028 года оценивается в 5,8-9,3 тыс. рублей для глубины бронирования 30 дней.

Ранее мы сообщили о том, что составы ВСМ Москва — Петербург будут делать четыре остановки в столице.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"