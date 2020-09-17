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Составы ВСМ Москва — Петербург будут делать четыре остановки в столице
Сегодня, 10:59
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Составы ВСМ Москва — Петербург будут делать четыре остановки в столице

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Путь до Зеленограда из центра столицы по ВСМ составит около 14 минут, до Твери – 39 минут.

Поезда высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург на маршруте следования будут делать четыре остановки в столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Точкой отправления в Москве станет Ленинградский вокзал, следующей остановкой – "Рижская". После нее планируются "Петровско-Разумовская" и "Зеленоград". 

Путь до Зеленограда из центра столицы по ВСМ составит около 14 минут, до Твери – 39 минут. 

Уникальность проекта в том, что, помимо нужных очень технологий, которые появляются с развитием ВСМ, еще и все инвестиции, которые делаются в проект, они все экономически эффективные и окупаемые.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы

Ранее мы рассказывали о том, что ОАО "РЖД" инвестирует около 12 млрд рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей ВСМ.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта

Теги: всм москва петербург, остановки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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