РЖД планируют вложить в подготовку строительства ВСМ Москва — Петербург 12 млрд рублей

Особое внимание уделяется переустройству станции Москва-Товарная-Октябрьская и высвобождению площадки под перспективный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в районе Ленинградского вокзала.

Российские железные дороги (РЖД) планируют инвестировать около 12 млрд рублей в строительство инфраструктуры в Москве для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между столицей и Петербургом. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Андрей Макаров.

Макаров отметил, что работы активно ведутся в пределах московского транспортного узла. В этом году основное внимание уделяется строительству сложных искусственных сооружений, таких как эстакады и мосты.

Особое внимание уделяется переустройству станции Москва-Товарная-Октябрьская и высвобождению площадки под перспективный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в районе Ленинградского вокзала. Макаров сообщил, что подготовительные работы по ТПУ могут начаться уже в конце этого года.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль — это специализированная электрифицированная двухпутная линия, предназначенная для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. В России таких дорог пока нет, и пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, которая будет полностью запущена в 2028 году. Поездка на новом маршруте займет всего 2 часа 15 минут.

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Фото: пресс-служба АО "РЖД"