Мишустин объявил о подписании концессионного соглашения о строительстве ВСМ

Россия занимает третье место в мире по длине железных дорог и первое по их использованию. На них перевозится треть всех пассажиров и большая часть грузов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о начале работ по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Эту информацию он озвучил во время сессии по национальным проектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы", сообщили в пресс-службе правительства.

Скоро начнётся возведение железнодорожного пути протяженностью около 680 км, подчеркнул Мишустин. Также премьер отметил, что Россия занимает третье место в мире по длине железных дорог и первое по их использованию. На них перевозится треть всех пассажиров и большая часть грузов.

Высокоскоростная магистраль значительно сократит время в путешествиях. Путь от Москвы до Северной столицы займет около двух часов. Первый вагон для новой магистрали представили на выставке "Иннопром". На уличной экспозиции посетители могут увидеть макет вагона с салоном, кабиной машиниста и пультом управления, оценить его дизайн и интерьер, которые будут использованы при производстве. Разработкой подвижного состава для магистрали занимается инжиниринговый центр железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что проектирование ВСМ Москва – Петербург готово на 60%.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта