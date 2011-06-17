Тематический поезд в честь 300-летия СПбГУ запустят в метро Петербуга

Этот специальный состав будет курсировать по второй линии петербургского метрополитена до конца года СПбГУ.

В среду, 31 июля, в петербургском метрополитене пройдет презентация специального поезда, приуроченного к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На торжественном мероприятии будут присутствовать губернатор Петербурга, а также председатель Законодательного собрания Александр Бельский, ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачёв, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

В ходе презентации гостям покажут вагоны поезда, каждый из которых будет оформлен в соответствии с определенным научным направлением университета. После презентации участники мероприятия отправятся на брендированном поезде к станции метро "Невский проспект".

Этот специальный состав будет курсировать по второй линии петербургского метрополитена до конца 2024 года, который был объявлен годом СПбГУ.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)