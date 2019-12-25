Учёные из Петербурга создали первый складной БПЛА

Эта разработка может заинтересовать любителей авиации, сталкивающихся с трудностями при транспортировке летательных аппаратов аналогичных размеров.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали инновационную складную конструкцию для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам представителей ГУАП, основной проблемой БПЛА является их крупный размер и большой вес, что усложняет их хранение и транспортировку. На сегодняшний день на рынке нет аналогов БПЛА с подобной конструкцией.

Принцип, использованный в разработке, схож с тем, что применяется при производстве дельтапланов, однако в данном случае каркас аппарата складывается. Эта разработка может заинтересовать любителей авиации, сталкивающихся с трудностями при транспортировке летательных аппаратов аналогичных размеров.

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Фото: citywalls.ru